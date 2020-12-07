Афины , , 09:11 — REGNUM Греческая полиция доставила более 100 человек в участки для опознания, по данным полицейских источников. Об этом сообщает AMNA.

В Афинах произошло столкновение между полицейскими и группой людей, державших транспарант, после чего полиция разогнала толпу. Из задержанных 100 человек 60 были задержаны в районе Экзархия, места, где сотрудником полиции был убит подросток.

Правительство запретило публичные собрания в минувшее воскресенье, 6 декабря, — это двенадцатая годовщина убийства 15-летнего Алексиса Григоропулоса полицейским. Правоохранители получили распоряжение патрулировать центр Афин для разгона толп в условиях пандемии коронавируса. Станции метро также были частично закрыты, движение трамваев приостановлено.

Григоропулос был убит в Экзархии 6 декабря 2008 года, что вызвало массовые беспорядки в центре города.