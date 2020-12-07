Москва, , 09:06 — REGNUM Министерство финансов России предложило упростить процедуру получения налогового вычета на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий проект изменений в Налоговый кодекс.

Сегодня, чтобы получить налоговый вычет, в налоговые органы необходимо подать декларации по НДФЛ и подтверждающие документы.

В случае, если проект закона будет принят, гражданину потребуется только оставить заявление, которое автоматически сформируется в личном кабинете налогоплательщика. В этом случае исчезнет необходимость документально подтверждать свои права на выплаты.

Упрощённая процедура получения налогового вычета по НДФЛ может начать действовать с 1 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ставка налога на доходы физических лиц, превышающие 5 млн рублей в год, увеличивается с 13% до 15%.

Согласно опросу, повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% одобряют почти две трети жителей России (65%).

Читайте подробнее: Повышение НДФЛ для богатых одобряют почти две трети жителей России