Чита, , 09:05 — REGNUM Всё больше территорий Забайкалья становятся пригодными для участия в программе «Дальневосточный гектар». Как сообщает пресс-служба краевого правительства, после изменения статуса пограничных территорий с «зон нельзя» на «зону использования с особыми условиями» бесплатный участок земли можно получить теперь в Ононском и Приаргунском районах.

Как пояснил руководитель департамента госимущества и земельных отношений Забайкальского края Сергей Быстров, ограничения будут связаны с необходимостью согласовывать все земельные участки с пограничным управлением.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в процессе реализации программы департамент госимущества региона проводит корректировку «зон нельзя», площадь которых в Забайкалье составляет почти 1,8 миллиона гектаров. На момент старта программы «Дальневосточный гектар» она равнялась 11 миллионам гектаров. Всего же под действие программы попадало 46% территории региона — 19,7 миллиона гектаров.

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