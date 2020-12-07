Токио, , 08:53 — REGNUM По итогам ноября 2020 года в Японии автодилеры реализовали 219 040 экземпляров легковых автомобилей (без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см.). Об этом сообщает Японская ассоциация автодилеров (JADA).

По данным JADA, в прошлом месяце японские покупатели приобрели на 6,4% больше новых машин, чем в ноябре прошлого года. При этом за одиннадцать месяцев текущего года реализация машин в стране составила 2 268 136 экземпляров. Это на 13,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Первое место по продажам новых машин в Японии занимает марка Toyota. В ноябре нынешнего года продажи компании выросли на 13%, до 119 398 автомобилей.

На втором месте по объёму продаж находятся машины компании Honda — 23 475 единиц (+16%). На третьем месте в модельном рейтинге разместился Nissan с показателем 16 889 проданных авто (-2,3%).

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