Нур-Султан, , 08:37 — REGNUM По итогам января—сентября 2020 года объем услуг в сфере азартных игр в Казахстане составил 19,2 млрд тенге ($45,6 млн), что вдвое больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом 7 декабря сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные бюро национальной статистики.

В Алма-Атинской области объем услуг в этой сфере вырос на 33,9%, до 9,6 млрд тенге ($22,8 млн), в Нур-Султане — в 45 раз, до 4,5 млрд тенге ($10,7 млн), в Акмолинской области — на 61%, до 2,1 млрд тенге ($5 млн), в Алма-Ате — в 3,5 раза, до 1,9 млрд тенге ($4,5 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре сотрудники правоохранительных органов Туркестанской области Казахстана пресекли деятельность 16 подпольных игорных заведений.

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