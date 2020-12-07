Чита, , 08:32 — REGNUM Минфин России дал положительное заключение по проекту бюджета Забайкальского края 2021-го и планового периода двух последующих годов. Документ уже направлен на рассмотрение в краевое законодательное собрание, сообщила министр финансов региона Вера Антропова. Её слова цитирует пресс-служба забайкальского губернатора.

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После обсуждения с общественностью главный финансовый документ Забайкальского края будет рассмотрен парламентариями в трёх чтениях. Министр финансов уточнила, что на первом чтении депутаты изучат основные параметры законопроекта, во втором чтении будет рассмотрено распределение бюджета по его направлениям и мероприятиям, третье чтение предполагает внесение редакционных правок.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на все сложности, связанные с кризисом, последовавшим после мировой эпидемии коронавируса, бюджет Забайкальского края на 2021 г. будет социально направленным. Также известно, что доходы запланированы в объёме 84 миллиарда рублей. Рост к уровню 2020 года составит 10,6 миллиарда рублей — это 14,5%. При этом собственные доходы планируются в объёме 45 миллиардов рублей, рост — 3,5 миллиарда рублей.

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