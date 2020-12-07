Москва, , 08:15 — REGNUM Торги по нефти 4 декабря завершились ростом. Баррель нефти марки Brent к закрытию дня подорожал на 0,73%, до $49,07 за баррель. Цена повышалась до $49,83. Покупателям не хватило 17 центов для тестирования психологического уровня $50, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

3 декабря ОПЕК+ принял решение наращивать добычу нефти постепенными темпами из-за сохраняющейся угрозы со стороны коронавируса.

Крупные производители согласились увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. рынок позитивно отреагировал на решение ОПЕК+, так как ранее рассматривалась увеличение на 1,9 млн баррелей в сутки.

Трейдеры рассчитывают на увеличение спроса на энергоресурсы в 2021 году, поскольку в мире начинается вакцинация против COVID-19.

Согласно последним данным Baker Hughes, за минувшую неделю количество буровых нефтяных вышек, эксплуатируемых в США, выросло на пять единиц, до 246 штук. Общее число выросло на три единицы, до 323 штук.

Сегодня, 7 декабря, на торгах в Азии баррель Brent стоит $49 за баррель. Перед выходными днями покупатели отступили от достигнутого максимума $49,83.

День закрылся неважно для продолжения роста, поэтому сегодня по нефти ожидается коррекционное движение в район $48,50.

Покупателям необходимо перегруппироваться и защитить уровень $48,50 для возобновления ралли с целями в районе $51 или $52 к середине декабря.

Если они не удержат уровень $48 за баррель, то многие трейдеры захотят покинуть длинные позиции и выйти в кэш перед рождественскими праздниками и Новым годом.

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