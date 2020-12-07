Москва, , 08:11 — REGNUM По итогам первых десяти месяцев 2020 года чаще всего российские автолюбители покупали новые китайские легковые автомобили в Москве. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего за отчётный период столичные дилеры реализовали 4212 новых машин китайских марок.

На втором месте по числу реализованных машин китайских марок находится Московская область. Здесь с января по октябрь 2020 года было реализовано 3511 китайских авто. В общей сложности на эти два региона пришлось порядка 20% от всего числа купленных в РФ китайских легковых автомобилей.

Тройку лидеров регионального рейтинга замыкает Санкт-Петербург (2460 ед.). Далее идут: Краснодарский край (1786 ед.) и Челябинская область (1365 ед.).

Напомним, по итогам января — октября нынешнего года российские автолюбители приобрели около 40 тыс. новых легковых машин китайских компаний.

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