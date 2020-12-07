Москва, , 08:07 — REGNUM Торги по рублевым парам 4 декабря завершились снижением. Рубль ушел в плюс с открытия торгов и находился в прибыли до закрытия вечерней сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рубль усилил темпы роста к доллару США и евро на американской сессии на фоне дорожающей нефти, возобновившихся переговоров в США по пакету помощи от COVID-19, а также сохраняющегося интереса к валютам развивающихся стран.

Пара доллар/рубль снизилась на 0,54%, до 74,05%, евро/рубль — на 0,66%, до 89,80 руб., фунт/рубль — на 0,70%, до 99,43 руб.

Цена на нефть марки Brent повышалась до $49,83 за баррель. Крупные производители согласились на компромисс и увеличили добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. Альянс решил наращивать добычу нефти постепенными темпами из-за сохраняющейся угрозы со стороны коронавируса.

Против британца рубль укрепился сильнее, поскольку переговорщики не смогли достигнуть прогресса и перенесли переговоры на выходные дни. Результата нет по настоящее время. Рынки находятся в ожидании свежих новостей по Брекзит, так как времени для заключения сделки осталось мало.

Сегодня, 7 декабря, на торгах в Азии баррель Brent стоит $49. Основные валюты торгуются в плюсе против доллара США, кроме британца.

Пара доллар/рубль снизилась до уровня 73,70 руб. Покупатели протестировали уровень 74 руб., и теперь им открыта дорога до зоны 70−72 рубля. Открыта дорога — это не означает, что рубль укрепится к доллару на 100%.

Технические условия способствуют дальнейшему укреплению рубля до 72 рублей. Сегодня по паре доллар/рубль ожидается коррекционное движение в диапазоне 73,60 и 74,50 руб.

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