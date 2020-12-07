Новосибирск, , 08:04 — REGNUM Предприниматели Новосибирской области намерены обратиться к губернатору Андрею Травникову с просьбой снизить налог по упрощённой системе налогообложения (УСН). Они подготовили документ, под которым подписались несколько десятков бизнесменов, многие из них — рестораторы.

«Убедительно просим Вас оказать поддержку малому и среднему бизнесу Новосибирской области, обеспечив плавный поэтапный переход с ЕНВД (Единый налог на вменённый налог) на УСН без резкого и значительного роста налоговой нагрузки в целях сохранения предприятий и рабочих мест, и принять решение установить ставку УСН в 5% в случае, если «объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов», и 1% — если «объектом являются только доходы» на 2021−2023 годы»,— цитирует «Коммерсантъ — Сибирь» обращение, которое оказалось в распоряжении редакции.

Отсутствие в Новосибирской области решения по снижению ставок для тех, кто применял режим ЕНВД, по мнению предпринимателей, приведёт к тому, что многие начнут перерегистрировать бизнес в других регионах.