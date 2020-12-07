Москва, , 05:44 — REGNUM Продолжаются многолетние судебные споры Минобороны России и АО «Главное управление обустройства войск». Следом за 40 исками, поданными к управлению министерством, акционерное общество обратилось в арбитраж Москвы с многомиллионным иском. Претензии пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 4 декабря 2020 года. Сумма требований — 17 332 743,88 рубля. Подробности пока не сообщаются.

Также 4 декабря 2020 года исковое заявление к АО подало главное управление контрольной и надзорной деятельности Минобороны РФ. Ответчика требуют привлечь к административной ответственности. В этот же день АО «Главное управление обустройства войск» обратилось с заявлением в арбитраж Москвы к ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам». С последнего истец пытается взыскать 50 017 764,44 рубля.

Напомним, 1 декабря министерство подало сразу 40 исков к АО. В этот же день претензии на несколько миллиардов рублей получило и ФГУП «Главное военно-строительное управление №14».