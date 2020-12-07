Симферополь, , 03:53 — REGNUM С министерства Крыма через суд взыскивают субсидию, выплачиваемую как мера поддержки компаний, которые больше всех пострадали «в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции». ООО «Южная пригородная пассажирская компания» обжалует отказ министерства экономического развития Крыма в предоставлении субсидии за апрель 2020 года. Дело арбитраж республики начнёт рассматривать 21 января 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иск от перевозчика, созданного в ноябре 2019 года для работы на территории Крыма, поступил в суд 23 ноября 2020 года. Истец требует признать отказ министерства незаконным и «обязать устранить допущенные нарушения прав и законных интересов» заявителя. Заявка обществом на субсидию была подана 16 сентября 2020 года. Она основана на законе Крыма от 25 июня 2020 года №86-ЗРК/2020, которым предусмотрены меры поддержки бизнеса в период пандемии. Сумма запрошенной субсидии пока неизвестна.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Южная пригородная пассажирская компания» учреждено в ноябре 2019 года. Уставный капитал фирмы — 10 тыс. рублей, директор — Алексей Ильиных. Владелец актива — АО Транспортная компания «Гранд сервис экспресс» из Москвы.

По данным с сайта крымского перевозчика, протяжённость дорог его курсирования — более 3000 км.