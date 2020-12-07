Южно-Сахалинск, , 03:23 — REGNUM Мосты такие затратные не нужны, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов, комментируя слова специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова о строительстве моста на Сахалин.

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«Полностью согласен с Сергеем Ивановым. Мост на Сахалин, равно, как и через Лену в Якутии, экономически нецелесообразен, возить через них будет нечего, а стройка очень затратная», — заявил Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, мнения по поводу строительства моста на Сахалине разделились, одни считают, что он необходим, другие поддерживают Сергея Иванова:

«С точки зрения психологии мост — нужен. Вот, мол, Крым соединили, теперь бы не мешало и Сахалин. А с точки зрения экономики — нет».