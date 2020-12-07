Менделеевск, Татария, , 03:13 — REGNUM Производство по банкротному делу в отношении крупного завода удобрений «Аммоний», который находится в Менделеевске (Татария), было прекращено судом. Арбитраж Татарии принял отказы от претензий от последних кредиторов предприятия, передаёт ИА REGNUM.

Среди последних кредиторов были АО «Зольт-Гидротехника» и АО «Торгово-техническая компания «Каммаркет». Долг перед первой составлял более 11,35 млн рублей, а перед второй — 210 тыс. рублей.

Напомним, участие в реализации инвестиционного проекта на заёмные средства привело к финансовым проблемам «Аммония». Невыплаченный в срок многомиллиардный кредит, оформленный в «ВЭБ.РФ», послужил основанием для банкротного дела. В декабре 2019 года по требованию госкорпорации в отношении должника введели наблюдение. В реестр кредиторов были внесены претензии на 15,147 млрд рублей основного долга и 590,757 млн рублей неустойки. Но уже в июле 2020 года производство по делу о несостоятельности было прекращено в связи с утверждением мирового соглашения.

Позднее уже новые кредиторы инициировали схожее дело, которое в начале декабря 2020 года также было прекращено в связи с отказом от исков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госкорпорация «ВЭБ.РФ» продала право требования части долга с завода. Его выкупила компания из структур миллиардера Романа Троценко.

Троценко после оформления сделки заявил, что планирует инвестировать в новый актив свыше 12 млрд рублей.

Над заводом удобрений «Аммоний» снова навис риск банкротства?