Москва, , 07:20 — REGNUM В 2021 году в рамках реализации акселерационной программы «Экспортеры 2.0» запланировано оказать помощь 45 компаниям Москвы. Об этом сообщила заместитель мэры столицы Наталья Сергунина.

По её словам, в рамках первых трёх этапов программы обучение прошли 59 экспортно ориентированных проектов. В 2021 году аналогичную поддержку планируется оказать 45 представителям бизнеса. Причем программа уже продемонстрировала свою эффективность, отметила вице-мэр.

«Программа рассчитана на предпринимателей с опытом периодического экспорта. Во время акселерации они осваивают новые маркетинговые инструменты, работают над увеличением продаж и расширением их географии. Промежуточные результаты говорят о хорошем потенциале. Участники первых двух потоков уже заключили 43 экспортных контракта почти на 515 миллионов рублей», — сказала Наталья Сергунина.

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