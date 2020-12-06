Москва, , 16:38 — REGNUM Заявление руководителя Центра агроаналитики при Минсельхозе Дмитрия Авельцова о том, что меры его структуры по регулированию рынков позволят стабилизировать и снизить цены на некоторые популярные в России продукты, вызвало обсуждение и в сети. Пользователи выразили свою точку зрения 6 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Подсолнечное масло за последнюю неделю подорожало на 30%. На той неделе стоило 107. Вчера в том же магазине уже 135», — поделилась пользователь Светлана.

Многие с удивлением для себя обнаружили, что в России существует организация, способная повлиять на цены в продуктовых магазинах. Некоторые пользователи пришли к выводу, что цены могут снижаться только по той причине, что доходы населения снизятся до такого уровня, что граждане не смогут себе это позволить.

«Оказывается, есть структура, которая якобы влияет на цены в России, для их снижения? … Цены на продукты будут снижаться и без них. Потому что у людей денег нет! Все в аптеках остались», — считает пользователь Юленесса.

Ряд комментаторов считает, что цены в России могут только расти. Они уверены, что это связано с ориентацией производителей на экспорт, в результате чего бизнесменам попросту не выгодно снижать стоимость товаров.

«Только рост. Пшеницу, рожь, подсолнечное масло будут везти за рубеж. Как это происходит и сейчас. На экспорт вывозят, у нас цена растёт», — поделился мнением пользователь Валерка С.

Нашлись и те, кто заявил о том, что в России создана такая система производства, которая даже и не подразумевает возможности по снижению цен. Чтобы подтвердить свою теорию, пользователи предложили вспомнить, какие товары за долгое время потеряли в цене.

«Кто-нибудь знает, что подешевело за последние 30 лет? Кроме рубля», — написал Дмитрий Ф.

Напомним, 6 декабря руководитель Центра агроаналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов заявил, что меры ведомства по регулированию рынков позволят стабилизировать и снизить цены на некоторые популярные в России продукты.