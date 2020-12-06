Вашингтон, , 11:40 — REGNUM По итогам 20 202 года совокупные продажи полупроводниковых устройств вырастут на 5,1% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует прогноз организации World Semiconductor Trade Statistics (WSTS).

В октябре 2020 года во всём мире было продано полупроводниковых устройств на сумму около $39 млрд, что на 6% больше, чем в октябре 2019 года. По сравнению с сентябрём текущего года продажи выросли на 3,1%.

Отмечается, что продажи выросли в Северной и Южной Америке, Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом в Европе и Японии поставки сократились.

Эти показатели заставили экспертов пересмотреть годовой прогноз рынка в сторону повышения продаж. В июле в WSTS прогнозировали, что в 2020 году мировой объём продаж полупроводников вырастет на 3,3%, а в 2021 году — на 6,2%. Теперь они повысили эти показатели до 5,1% и 8,4% соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле крупнейший производитель чипов в мире — тайваньская компания TSMC — отчиталась о крупнейшей квартальной выручке за последние шесть лет.