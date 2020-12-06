Верхняя Пышма, Свердловская область, , 11:07 — REGNUM В медеплавильном цехе АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) проведён текущий ремонт третьей анодной печи. Стоимость ремонта составила порядка 14 млн рублей.

По словам начальника медеплавильного цеха АО «Уралэлектромедь» Ивана Турчанинова, печь эксплуатировалась чуть больше года. За этот срок на ней было проведено порядка 345 плавок. Сейчас агрегат прошел сушку и разогрев и выдал первые 350 тонн анодов медных.

В текущем ремонте печи участвовали работники цеха централизованного ремонта и подрядные организации. В течение ноября подрядчики полностью заменили свод печи, подвеску свода, футеровку стен, металлоконструкции системы испарительного охлаждения, каркаса печи. Для монтажа печи понадобилось около 230 тонн огнеупорного кирпича.

Кроме того, в техноэнергетическом агрегате печи были почищены от пыли воздушные ширмы — секции из трубок, через которые подается атмосферный воздух. Они служат для понижения температуры отходящих газов и для нагрева воздуха поступающего на основные горелки анодной печи.

Справка: Медеплавильный цех специализируется на переработке медьсодержащего сырья, поступающего в производство в виде черновой меди и отходов меди, которое подвергается огневому рафинированию в отражательных печах. Основным продуктом цеха являются аноды медные, которые выступают в качестве полуфабриката и направляются на дальнейшую переработку в цех электролиза меди.