Берлин, , 23:27 — REGNUM Баржа «Фортуна», которая будет вести работы по укладке трубопровода «Северный поток — 2» на немецком участке, направляется в порт Росток (ФРГ). Об этом говорится на портале отслеживания судов MarineTraffic.

Отмечается, что в настоящее время судно находится в Балтийском море, его статус значится как «ограниченная маневренность».

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. В последний год проект столкнулся с серьёзным санкционным давлением со стороны США.

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