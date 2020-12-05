Вашингтон, 5 декабря 2020, 22:37 — REGNUM Иран направил в Венесуэлу около десяти танкеров с топливом, сообщает 5 декабря Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, это самое большое количество судов с горючим, которое Тегеран когда-либо единовременно направлял в Венесуэлу.
Как отмечает издание, горючее, доставленное в Венесуэлу из Ирана в начале октября, уже заканчивается, и Боливарианской Республике грозит острая нехватка бензина.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что действующие иранское и венесуэльское правительства проложили путь для развития качественных отношений между Тегераном и Каракасом.
Он отметил: «Иран и Венесуэла, рассматривая аспекты развития, являются двумя державами, которые имеют общие черты, выходящие за рамки воображения».