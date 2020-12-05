Курган, , 17:18 — REGNUM В Курганской области 5 декабря подписана совместно с ПАО «Газпром» программа газификации региона на 2021−2025 годы. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

За пять лет в Зауралье газифицируют 116 населенных пунктов, из них 10 административных центров. Губернатор Курганской области поручил правительству региона продумать вопрос создания отдельной структуры, которая будет решать вопросы газификации без промедлений и бюрократических проволочек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на газификацию Курганской области ПАО «Газпром» за пять лет направит 17,5 млрд рублей. Согласно документу, компания построит четыре газопровода-отвода с газораспределительными станциями и 883 км межпоселковых газопроводов.

На 1 января 2020 года уровень газификации в Курганской области составил 52,7%, в том числе городов — 65,4%, сельской местности — 36,9%. В результате реализации программы по газификации показатель вырастет до 62,3%. В том числе сельской местности — до 55,7%.

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