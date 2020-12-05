Москва, , 17:18 — REGNUM Заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о том, что долги Приднестровья за газ должен оплачивать Тирасполь, а не Кишинёв, вызвало бурное обсуждение в сети. Пользователи выразили своё мнение 5 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Ряд пользователей выразили своё непонимание сложившейся ситуации, когда российский Газпром предоставляет топливо другим странам, при этом постоянно сталкиваясь с тем, что пользователи газом зачастую не могут оплачивать предоставляемый ресурс.

«Вот читаю про газ новости и удивляюсь. Украине давали газ (долг накопили), ДНР газ поставляли, тоже не платят. Теперь с ПМР. Когда удобно это наши территории, когда платить, то мы не отвечаем. И что странно, Россия прежде, чем давать газ должны были смотреть платёжеспособность», — пишет Алсу А.

Некоторые пользователи уверены, что ситуация должна быть изменена, и те, кто не может оплачивать использование российского газа, должны быть отключены от системы.

«Если житель собственной страны не оплачивает за потреблённый газ, его ему просто отключают. А почему поставляют газ, если видят, что не оплачивается? В результате вырастают бешеные долги. Население в нищете, а они разбазаривают. В чём смысл?», — задаётся вопросом Наталья С.

Большинство комментаторов пришли к единому мнению, согласно которому Газпрому необходимо более ответственно подходить к выбору стран, на территорию которых поставляется газ. Они считают, что предоставление российского газа должно быть выгодным предприятием и приносить пользу народу России.

«Странное дело — внешняя политика! Во многих наших населённых пунктах нет газа, хотя возможность подключить его есть, но зачем давать газ собственным гражданам, когда лучше в долг обеспечить внешний рынок, и веская причина для этого найдётся! Везде ищут выгоду, только она какая-то сомнительная», — написал пользователь под псевдонимом «Балтик-М».

Напомним, 30 ноября избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что требовать от Кишинёва уплаты долга за газ, который использовался потребителями неподконтрольного ему левобережья Днестра, где расположена Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), несправедливо и нечестно.