Берлин, , 15:20 — REGNUM Якорный трубоукладчик «Фортуна», который предполагается использовать для укладки труб на немецком участке газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), покинуло немецкий порт Висмар. Об этом 5 декабря свидетельствуют данные системы позиционирования судов MarineTraffic.

При этом конечная точка маршрута, по которому в настоящее время следует «Фортуна», не указывается.

В то же время, ранее власти ФРГ дали разрешение на проведение данному судну работ в южной части Балтийского моря в период с 5 по 31 декабря текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что для работ по укладке труб на немецком участке газопровода «СП-2» будет использоваться судно «Фортуна».