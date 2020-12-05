5 декабря 2020 | Время чтения 6 мин

Дискуссия, состоявшаяся в рамках конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AI Journey 2020) является своего рода логичным дополнением Евразийского конгресса, так как её участники говорили о рисках, предрассудках и плюсах цифровой трансформации, являющейся неизбежностью для любых стран мира, желающих успеть «сесть в поезд» очередной своего рода промышленной революции.

Галина Смирнова, , 12:16 — REGNUM Создание единого платежного пространства с расчетами в национальных валютах, цифровую трансформацию и другие вопросы, связанные с евразийской интеграцией обсудили представители стран — партнеров ЕАЭС на проходящем 4 декабря Первом Евразийском конгрессе. По словам открывающего работу мероприятия Михаила Мишустина, Евразийский союз должен выйти на новый уровень своего развития, для чего необходимо продолжить курс на укрепление единого рынка, где всё более свободно перемещаются товары, услуги, капитал, рабочая сила, и вместе с тем создать единое цифровое пространство стран «пятёрки». К четырём свободам должна добавиться и пятая свобода, заключаемая в движении информации. Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года, которая станет основой для опережающего экономического развития стран ЕАЭС и послужит укреплению влияния союза на международной арене, предполагает ряд синхронных действий стран. Одно из них подразумевает необходимость синхронизировать национальные системы маркировки для отслеживания поставок товаров и обеспечения прозрачности общего рынка ЕАЭС. В целом же требуется цифровая трансформация союза, которая повысит конкурентоспособность экономики ЕАЭС. Фундамент для цифровизации заложен — запущены первые цифровые проекты в промышленности, на транспорте и в других отраслях. Кроме того, странам ЕАЭС необходимо внедрить систему единого регулирования госзакупок, позволяющую углубить промышленную кооперацию между странами союза.

Флаг ЕАЭС

Главные задачи стран-партнеров в рамках союза, как заявил глава российского правительства, добиться благополучия, динамичного развития экономики в каждой из них, а также сохранить устойчивость в условиях кризисов и совместно противостоять новым вызовам. Главным же фактором формирования единого экономического пространства являются цифровые технологии.

Единое пространство, как известно, требует единого платежного механизма, как и платежного средства. К слову, именно единое платежное средство, до сих пор являлось одним из самых болезненных вопросов интеграции. Глава ВТБ в рамках мероприятия завел речь о необходимости создать единое пространство с расчетами в национальных валютах, правда, подчеркнув, как сообщали vesti.ru, что видно, «как постепенно рубль становится основным расчетным средством».

Напомним также, что на данный момент ЦБ РФ, как и ряд национальных центробанков других стран работают над вопросами внедрения национальных цифровых валют. В России речь идет о цифровом рубле. И пока наиболее вероятно проглядывающими последствиями внедрения национальных цифровых валют является усиление роли центробанков и возможные потери комиссионных коммерческими банками в случае невозможности выступать посредниками в расчетах. Но вместе с тем закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте (№ 259 — ФЗ»), принятый в июле Госдумой РФ и вступающий в действие с 1 января 2021 года, предполагает использование таких цифровых финансовых активов, которые не имеют так сказать национальных признаков. Сложно сказать, какие именно валюты будут использоваться при цифровых расчетах между странами. Однако, Андрей Костин, считает, что именно банки в значительной степени могут выступить локомотивом экономического развития и интеграции. По словам главы ВТБ, страны союза постепенно создают единый рынок заимствований. Например, все больше компаний и стран ЕАЭС размещают свои облигации в России в рублях. Одними из первых стали правительства и компании Казахстана, Белоруссии. «Из всех стран ЕАЭС ставки по рублям самые низкие на сегодня», — подчеркнул Костин.

Параллельно с Первым Евразийским Конгрессом прошла дискуссия «Искусственный интеллект — главная технология ХХI века», в ходе которой состоялось выступление двух президентов — России и Казахстана. Надо сказать, что дискуссия, состоявшаяся в рамках конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AI Journey 2020) является своего рода логичным дополнением Евразийского конгресса, так как её участники говорили о рисках, предрассудках и плюсах цифровой трансформации, являющейся неизбежностью для любых стран мира, желающих успеть «сесть в поезд» очередной своего рода промышленной революции. Внедрение ИИ во все сферы жизни России, предполагаемое в ближайшем десятилетии, можно сравнить разве что со своеобразной гонкой вооружений или борьбой за ядерное превосходство между странами. Поэтому тот, кто промедлит с этим делом, рискует столкнуться с трудностями дальнейшего развития и остаться наедине со своими проблемами.

Неслучайным оказалось и участие Президента Казахстана в дискуссии на тему развития ИИ. В ходе своего выступления Касым-Жомарт Токаев заметил, что искусственный интеллект превращается в крупнейший мировой рынок, превышающий экономику Китая, отставание в этой сфере может привести к очень тяжелым последствиям для судеб целого ряда государств. Напомним, что Евразийский экономический союз был создан в 2015 году Казахстаном, Россией при участии Киргизии, Армении, Белоруссии. Казахстан, по словам главы республики в первую очередь ориентируется на опыт России и опыт передовика страны в развитии, внедрении и применении новых технологий — нынешнего Сбера, руководитель которого выступал модератором мероприятия. Токаев отметил, что республике предстоит минимизировать цифровое неравенство внутри страны и важным фактором в этом вопросе становится цифровая агломерация, которая должна произойти быстрее и быть более эффективной, чем физическая. Более того, как и Владимир Путин, президент Казахстана подчеркнул роль цифровых технологий, оказавших существенную помощь в период пандемии, а принятие государственных решений на основе больших данных позволит избежать ошибок и улучшит управление.

Устранение цифрового неравенства — лишь часть проблем. Говоря о рисках Владимир Путин, заявил о необходимости купировать их заранее. Машины, в любом случае не заменят человечество, человек будет управлять машинами. Но потребуются усилия по совершенствованию компетенций граждан страны, в том числе начиная с самых маленьких из россиян. Иначе для кого тогда все эти технологические революции, не для машин же. Между тем, внедрение подобных технологий слишком затратное, дорогостоящее занятие. Хотя, очевидно, что в рамках взаимодействия подобных союзов как Евразийский экономический, эффект от цифровизации способен принести больше выгод, так как появится возможность выстроить более эффективные экономические цепочки на основе единых правил и прозрачности операций.

Однако, извлечь из цифровизации максимальную пользу — той, что подразумевает роста благополучия, каждая из стран сможет при условии проникновения ИИ в каждую сферу жизни, так как те или иные данные для принятия более эффективных решений взаимозависимы. Однако эти данные, как и их использование, имеют морально-этическую подоплеку, требуя выверенности действий при работе с ними. Собственно именно эта мысль, в том числе была одним из главных посылов в выступлении Путина. То есть внедрить, но не навредить. А это тонкая и крайне ответственная работа, но и создание в свое время ядерных технологий, как и особенно сегодняшняя ответственность за хранение ядерного чемоданчика — точно такая же работа. От технологий — не спрятаться, не скрыться — только учиться с ними правильно взаимодействовать.