Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа внесла производителя микросхем SMIC и ряд других организаций из Китая в «чёрный список» из-за предполагаемой связи с китайскими военными. Об этом сообщает агентство Reuters.

Помимо SMIC в «чёрный список» был внесён китайский нефтяной гигант CNOOC, а также компании China Construction Technology Co Ltd и China International Engineering Consulting Corp. В правительстве США считают, что эти организации могут опосредованно принадлежать или контролироваться военными КНР.

Точные санкции, которым подвергнутся внесённые в этот список компании, не называются. Известно, что одним из последствий попадания в «чёрный список» станет запрет на покупку ценных бумаг этих компаний американскими инвесторами.

В МИД КНР негативно отреагировали на это решение Вашингтона. Представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин заявила, что эти действия противоречат принципам рыночной конкуренции.

«США должны прекратить злоупотреблять властью и соображениями национальной безопасности для подавления иностранных компаний», — подчеркнула Чуньин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре представители SMIC опровергли слухи о связи компании с вооружёнными силами КНР.

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