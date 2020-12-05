Москва, , 07:30 — REGNUM Повышение стоимости ртутных термометров и ряда лекарственных препаратов фоне ситуации с распространением COVID-19 в России объясняется отказом от выпуска дешевых градусников и удорожанием сырья для лекарств, которое поставляется из-за рубежа, сообщает пресс-службе Минздрава РФ.

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Как отметили в министерстве, цены на медикаменты формируются исходя из курса валют и стоимости ввозимых в страну готовых форм. В Минздраве также напомнили, что выпуск ртутных термометров в РФ был приостановлен еще в 2019 году в связи с участием России в программе Всемирной организации здравоохранения по отказу от приборов, при производстве которых используют ртуть.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября президент союза «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль заявил, что в России наблюдается повышенный спрос на лекарственные препараты.

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