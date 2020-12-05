Берлин, , 06:20 — REGNUM Специализированная баржа «Фортуна», ходящая под флагом РФ, займется укладкой труб для газопровода «Северный поток-2» в германских территориальных водах, сообщается на сайте Федерального морского и гидрографического агентства Германии.

Работы охватят период времени с 5 по 31 декабря. Укладка будет проводиться южнее района Адлергрунд в Балтийском море.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября оператор строительства «Северного потока — 2» компания Nord Stream 2 AG объявила о планах вернуться к укладке труб для газопровода уже в декабре 2020 года.

1 декабря судно снабжения «Иван Сидоренко», которое собираются использовать для завершения указанного проекта, вышло из Калининграда в Балтийское море.

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