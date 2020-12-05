Киев, , 06:01 — REGNUM Несколько миллиардов долларов в год будет терять экономика Украины после начала функционирования газопровода «Северный поток-2», считает специалист Института стратегических исследований Юрий Корольчук, сообщает интернет-издание «Страна.ua».

Он подчеркнул, что проект строительства Nord Stream 2 может быть завершен уже во втором квартале следующего года, после чего по его трубам начнется прокачка газа. В связи с этим транзит голубого топлива через Украина станет не нужен.

Корольчук отметил, что это, в свою очередь, может привести увеличению счетов на газ для украинских потребителей, поскольку из-за сокращения поставок возрастет себестоимость содержания газотранспортной системы страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября издание The Wall Street Journal распространило материал, в котором утверждалось, что санкции США против проекта «Северный поток — 2» были разработаны при участии украинских лоббистов.

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