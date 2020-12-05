Нью-Йорк, США, , 02:15 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США к закрытию торгов 4 декабря вновь выросли на оптимизме участников рынка, ожидающих нового пакета мер по стимулированию экономики.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 248,74 пункта (0,83%), до уровня 30 218,26 пункта. S&P 500 прибавил в итоге 32,40 пункта (0,88%), до уровня 3699,12 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 87,05 пункта (0,70%), до уровня 12 464,23 пункта.

Цена на январские фьючерсы на нефть WTI к концу торгов поднялась на 0,88%, до уровня $46,04 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото упала на 0,04%, до $1840,30 за тройскую унцию.

Как сообщало ИА REGNUM, все три основных индекса фондового рынка США обновили исторические максимумы в ходе торговой сессии 4 декабря.

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