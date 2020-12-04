Ростов-на-Дону, , 22:25 — REGNUM Борьба с пандемией коронавируса и её последствиями обошлась Ростовской области в 16 млрд рублей. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

Помимо средств, направленных на борьбу с пандемией, растёт сумма бюджетных потерь. По словам главы региона, на сегодняшний день из-за коронавируса Ростовская область уже недополучила 4,7 млрд рублей. И это не окончательные цифры, так как распространение инфекции продолжается, увеличивается число случаев заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле глава региона заявил, что, по предварительным подсчётам, потери бюджета Ростовской области из-за коронавируса в 2020 году могут составить от 17 до 20 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовская область из-за пандемии потеряет минимум 4 млрд рублей