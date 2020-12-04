Москва, , 21:31 — REGNUM В России следует ожидать снижения цен на основные категории продовольствия. Об этом заявили 4 декабря в пресс-службе Минсельхоза.

Овощи в магазине Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

«Минсельхоз оценивает текущую ситуацию на рынке АПК как стабильную и ожидает снижения цен на основные категории продовольствия», — приводит комментарий ведомства РИА Новости.

В Минсельхозе считают, что снижение цен будет наблюдаться уже «во второй половине сезона-2020/2021».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в Росстате сообщили, что овощи, сахар, подсолнечное масло и куриные яйца наиболее заметно подорожали среди продовольственных товаров в России в ноябре.

В целом инфляция в ноябре составила 0,7% после 0,4% месяцем ранее.

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