Чэнду, Китай, , 21:10 — REGNUM В административном центре юго-западной китайской провинции Сычуань городе Чэнду введено в эксплуатацию термоядерное устройство нового поколения HL-2M типа токомак. Об этом 4 декабря сообщает Синьхуа, подчеркивая, что по оценкам отраслевых экспертов, это означает выдвижение Китая на передовые позиции в сфере управляемого термоядерного синтеза.

Целью запуска устройства является изучение экологически чистой энергии, получаемой из вакуумной камеры, в которой с помощью магнитного поля вращается нагретая плазма. Как уточняет директор Института термоядерных технологий Юго-Западной академии физики Сюй Минь, по основным параметрам HL-2M превосходит другие китайские аналоги. Плазму внутри него успешно разогрели до 150 млн градусов, что почти в три раза выше, чем в предыдущих моделях.

Режим удержания плазмы при таком нагреве удалось продлить до десяти секунд, в то время, как в других странах мира этот показатель не превышал одной секунды. Отмечается также, что на протяжении ряда лет исследования в Чэнду проводились с участием ученых Франции, Японии, США и Великобритании.