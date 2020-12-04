Пекин, , 21:05 — REGNUM В режиме видеосвязи прошли переговоры члена Политбюро ЦК КПК, вице-премьера Госсовета КН Лю Хэ с заместителем председателя Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Валдисом Домбровскисом. Об этом 4 декабря сообщает Синьхуа, отмечая, что речь шла о развитии двустороннего торгово-экономического сотрудничества Китая и Европы.

Центральной темой стало обсуждение путей ускорения диалога Пекина и Брюсселя по заключению инвестиционного соглашения. Напомним, что соответствующие переговоры идут уже несколько лет, а сроки подписания неоднократно переносились. В июне текущего года стороны договорились завершить переговорный процесс до Нового года.