Москва, 4 декабря 2020, 20:40 — REGNUM Инфляция в России в декабре сохранится на уровне ноября, а по итогам 2020 года — приблизится к 5%. Такой прогноз приводится в опубликованном 4 декабря обзоре Минэкономразвития «Картина инфляции».
«По оценке Минэкономразвития, в декабре рост цен будет находиться в диапазоне 0,6−0,7% в месячном выражении, а по итогам года инфляция составит 4,6−4,8% в годовом выражении», — говорится в обзоре.
Как считают в министерстве, в текущем месяце сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать наметившаяся со второй половины ноября стабилизация на валютном рынке.
«Вместе с тем ценовая ситуация в продовольственном сегменте будет во многом определяться конъюнктурой мировых рынков сельскохозяйственной продукции», — отмечают в Минэкономразвития.
Напомним, ранее Росстат сообщил, что инфляция в России в ноябре составила 0,7% после 0,4% в октябре. В годовом выражении рост потребительских цен ускорился до 4,4% с 4% в предыдущем месяце.
Читайте подробнее:
Инфляция в России в ноябре ускорилась до 0,7%
В Росстате рассказали, какие продукты питания подорожали в ноябре