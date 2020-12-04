Москва, , 20:40 — REGNUM Инфляция в России в декабре сохранится на уровне ноября, а по итогам 2020 года — приблизится к 5%. Такой прогноз приводится в опубликованном 4 декабря обзоре Минэкономразвития «Картина инфляции».

«По оценке Минэкономразвития, в декабре рост цен будет находиться в диапазоне 0,6−0,7% в месячном выражении, а по итогам года инфляция составит 4,6−4,8% в годовом выражении», — говорится в обзоре.

Как считают в министерстве, в текущем месяце сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать наметившаяся со второй половины ноября стабилизация на валютном рынке.

«Вместе с тем ценовая ситуация в продовольственном сегменте будет во многом определяться конъюнктурой мировых рынков сельскохозяйственной продукции», — отмечают в Минэкономразвития.

Напомним, ранее Росстат сообщил, что инфляция в России в ноябре составила 0,7% после 0,4% в октябре. В годовом выражении рост потребительских цен ускорился до 4,4% с 4% в предыдущем месяце.

Читайте подробнее:

Инфляция в России в ноябре ускорилась до 0,7%

В Росстате рассказали, какие продукты питания подорожали в ноябре