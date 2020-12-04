Москва, , 20:07 — REGNUM Законопроект о штрафах до полумиллиона рублей за торговлю алкоголем в полимерной таре внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Сергеем Рябухиным, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

В России предлагается запретить оборот крепкого алкоголя не в стеклянной таре без маркировки.

Предлагается ввести штраф за производство и оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции в полимерной потребительской таре (за исключением тары объемом не более 50 мл, а также алкогольной продукции, ввозимой (импортируемой) в Российскую Федерацию под таможенной процедурой беспошлинной торговли или производимой в целях экспорта.

Штраф на должностных лиц предлагается установить в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой, на юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала ускорить внедрение в России маркировки бутилированной воды.