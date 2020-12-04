Ростов-на-Дону, , 19:57 — REGNUM В преддверии Нового года гипермаркеты и торговые центры могут перейти на круглосуточный режим работы. По мнению властей, это поможет избежать скопления людей и минимизировать риски заражения коронавирусом.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

«Массовый шопинг может привести к образованию очередей, которые могут привести к массовому заражению людей. А итогом этого, в свою очередь, может стать встреча Нового года с температурой, в больничной палате или в реанимации», — предостерёг руководителей организаций сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Градоначальник призвал соотносить количество покупателей и площадь торгового зала, обеспечить работу всех касс торгового объекта в часы наплыва покупателей и пересмотреть график работы магазинов.