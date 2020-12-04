Москва, , 19:57 — REGNUM Овощи, сахар, подсолнечное масло и куриные яйца наиболее заметно подорожали среди продовольственных товаров в России в ноябре. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Согласно данным ведомства, за месяц цены на сахар-песок выросли в среднем на 8,94%, подсолнечное масло стало дороже на 7,44%, яйца — на 7,09%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 5,97%. При этом огурцы стали дороже на 39,2%, помидоры — на 27,6%, виноград — на 7,4%, картофель — на 7,2%.

В то же время лимоны подешевели на 2%, апельсины — на 1,2%, белокочанная капуста — на 0,9%, яблоки — на 0,4%.

Среди прочих продовольственных товаров на 1,4−4,2% подорожали мороженая рыба, икра лососевых рыб, рыбные консервы, гречневая крупа, вермишель, овсяные хлопья, пшеничная мука, маргарин и майонез.

Одновременно с этим цены на пшено снизились на 1,2%, свинину — на 0,5%, живую и охлаждённую рыбу — на 0,3%, баранину, мороженые кальмары, минеральную и питьевую воду — на 0,2%.

Напомним, ранее Росстат сообщил, что инфляция в России в ноябре составила 0,7% после 0,4% месяцем ранее. В годовом выражении рост потребительских цен ускорился до 4,4% с 4% в октябре.

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