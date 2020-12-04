Москва, , 19:46 — REGNUM Инфляция в России в ноябре составила 0,7% после 0,4% месяцем ранее. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В годовом выражении рост потребительских цен в ноябре ускорился до 4,42% с 3,99% в предыдущем месяце.

За период с января по ноябрь текущего года потребительские цены выросли на 4,1%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 3,2%.

Согласно данным Росстата, в ноябре в 13 субъектах Федерации прирост цен составил 1% и более. Наибольший показатель зафиксирован в Дагестане — 2,1%, Алтайском крае — на 1,5%, что связывается с удорожанием продуктов питания в этих регионах на 3,6% и 2,9% соответственно.

В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,5%.

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