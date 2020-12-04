Рим, , 18:57 — REGNUM Властям Италии не стоит брать деньги в долг у ЕС в рамках так называемого «механизма европейской стабильности», с таким заявлением выступил в пятницу, 4 декабря, основатель популистского «Движения 5 звезд» (входит в правящую коалицию) Беппе Грилло.

Средства на поддержку экономики и граждан можно найти другими способами, прежде всего — введя имущественный налог для католической Церкви и повысив налоговые ставки для «супербогатых», считает Грилло.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. По итогам года прогнозируются многомиллиардные потери из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что на 8−9%. Госдолг Италии уже вырос на 20% ВВП, превысив отметку в 150% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, может вырасти на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС поможет Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.