Подгорица, , 18:37 — REGNUM Правительство Черногории установило годовую квоту в 20,45 тысячи разрешений на временное проживание и работу иностранцев в 2021 году.

Правительство в соответствии с законом об иностранцах приняло постановление об определении годового количества разрешений на временное проживание и работу иностранцев на следующий год.

«Из заявленного количества выдано пять тысяч разрешений на временное проживание и работу иностранцам, которые министерство труда и социальной защиты может дополнительно выделить на определенные цели, в соответствии с потребностями рынка труда по запросу бюро занятости», — говорится в сообщении.

Определено 11,82 тысячи разрешений на трудоустройство иностранцев и 3,63 тысячи разрешений на сезонное трудоустройство.