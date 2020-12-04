Москва, 4 декабря 2020, 18:17 — REGNUM Об увеличении экономической активности российских граждан в последнее время заявил 4 декабря президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом.
Комментируя рост кредитного портфеля Сбербанка, глава государства сказал:
Напомним, у Сбербанка за III квартал этого года чистая прибыль по МСФО выросла на 73,9% — до 271,4 млрд руб. С начала года прибыль достигла 558,6 млрд руб. В годовом выражении она снизилась на 11,8%.
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