Москва, , 18:17 — REGNUM Об увеличении экономической активности российских граждан в последнее время заявил 4 декабря президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом.

Комментируя рост кредитного портфеля Сбербанка, глава государства сказал:

«Я так понимаю, что — вы, наверное, это чувствуете — экономическая активность граждан увеличилась».

Напомним, у Сбербанка за III квартал этого года чистая прибыль по МСФО выросла на 73,9% — до 271,4 млрд руб. С начала года прибыль достигла 558,6 млрд руб. В годовом выражении она снизилась на 11,8%.

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