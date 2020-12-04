Курган, , 18:03 — REGNUM В курганском городе Шадринске в 2021 году на площадке местного автоагрегатного завода возведут индустриальный парк. Запуск производств планируют в 2022 году, сообщает пресс-служба главы региона.

Общая стоимость проекта — около 300 млн рублей. Часть средств вложит Уральский горно-металлургический комбинат, в структуру которого входит автоагрегатный завод.

В индустриальном парке собираются разместить не менее двух резидентов. Здесь будут выпускать погрузочно-доставочные машины для шахт, кабельную продукцию для автомобильной техники и дизель-генераторные установки. Рынок сбыта продукции — Тюменская, Свердловская и Челябинская области.