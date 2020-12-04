Москва, , 17:52 — REGNUM Сокращение ВВП России по итогам 2020 года не превысит 4,5%. Об этом заявил 4 декабря глава Сбербанка Герман Греф в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Наша оценка падения ВВП составляет примерно 3,8−4,5%, не больше. Это значительно лучше, чем мы ожидали изначально», — сказал Греф.

Он отметил, что уже с мая началось быстрое восстановление российской экономики.

Читайте также: Кудрин: экономика России по итогам 2020 года упадет на 4,5%

Напомним, согласно последнему прогнозу Центробанка, снижение ВВП России по итогам 2020 года может составить порядка 4−5%. При этом уже в I квартале 2021 года ожидается восстановительный рост.

Читайте ранее в этом сюжете: Центробанк дал прогноз по снижению ВВП России в 2020 году

Читайте развитие сюжета: Экономическая активность граждан России увеличилась — Путин