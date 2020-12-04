Курган, , 17:44 — REGNUM В Курганской области глава региона Вадим Шумков и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Курган» Дмитрий Осетров обсудили ход реализации программы газификации региона и платежей за газ. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В 2021 — 2025 годах предусмотрена газификация 10 районных центров и городов: Куртамыш, Лебяжье, Макушино, Петухово, Половинное, Частоозерье, Целинное, Альменево, Звериноголовское и Глядянское.

Подписание программы газификации региона с финансированием на 17 млрд рублей на следующие пять лет ожидается в ближайшие дни. Однако, как отметил Дмитрий Осетров, долги теплоснабжающих организаций Курганской области за газ являются серьёзной проблемой на сегодня.