Прага, , 17:43 — REGNUM Использование угля промышленными предприятиями в Чехии планируется завершить к 2038 году, передаёт 4 декабря Чешское информационное агентство.

Такое решение было принято чешской угольной комиссией: 15 человек были за него, двое — против и двое — воздержались. Комментируя эту информацию, министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек заявил, что в стране хотят перейти на возобновляемые источники энергии.

В течение ближайших тридцати лет, отметил Гавличек, Чехия потратит на разработку возобновляемых источников энергии 355 млрд крон, или $15,4 млрд.

Гавличек «Таковы будут расходы на новые источники в связи с тем, что мы будем проводить декарбонизацию и отказываться от угля».

Напомним, угольная комиссия при правительстве Чехии работает с прошлого года. Кроме промышленников, в неё включены специалисты по экологии.

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