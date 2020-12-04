Прага, 4 декабря 2020, 17:43 — REGNUM Использование угля промышленными предприятиями в Чехии планируется завершить к 2038 году, передаёт 4 декабря Чешское информационное агентство.
Такое решение было принято чешской угольной комиссией: 15 человек были за него, двое — против и двое — воздержались. Комментируя эту информацию, министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек заявил, что в стране хотят перейти на возобновляемые источники энергии.
В течение ближайших тридцати лет, отметил Гавличек, Чехия потратит на разработку возобновляемых источников энергии 355 млрд крон, или $15,4 млрд.
Напомним, угольная комиссия при правительстве Чехии работает с прошлого года. Кроме промышленников, в неё включены специалисты по экологии.
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