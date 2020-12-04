Кострома, 4 декабря 2020, 17:27 — REGNUM В Костромской области меняют подход к переобучению безработных. Об этом со ссылкой на администрацию региона сообщает ИА REGNUM.
Сокращать количество нетрудоустроенных граждан в области планируют с помощью адресного сотрудничества с работодателями. Государственные программы поддержки занятости, в рамках которых костромичи могут пройти курсы повышения квалификации или освоить новую профессию, будут «настроены» под конкретные запросы руководителей предприятий. При этом, оплачивать обучение людей будет не работодатель, а бюджет региона.
На данный момент в регионе заключено более 200 подобных соглашений с работодателями. Продолжить адресное сотрудничество с предприятиями планируется в 2021 году.
Напомним, наиболее заметный рост безработицы в Костромской области был зафиксирован в апреле текущего года. По официальным данным в регионе имеется более 14 тысяч безработных и 8 тысяч вакансий. Самыми востребованными специальностями являются врачи, швеи, водители, инженеры, операторы котельных, учителя и фельдшеры.
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