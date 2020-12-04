Кострома, , 17:27 — REGNUM В Костромской области меняют подход к переобучению безработных. Об этом со ссылкой на администрацию региона сообщает ИА REGNUM.

Советский плакат «Ближе к жизни, к живому делу!»

Сокращать количество нетрудоустроенных граждан в области планируют с помощью адресного сотрудничества с работодателями. Государственные программы поддержки занятости, в рамках которых костромичи могут пройти курсы повышения квалификации или освоить новую профессию, будут «настроены» под конкретные запросы руководителей предприятий. При этом, оплачивать обучение людей будет не работодатель, а бюджет региона.

«Губернатор поставил задачу направлять на обучение безработных под заказ конкретного работодателя, по тем профессиям, которые востребованы не в целом на рынке труда, а у конкретного работодателя. Работодатель может сформулировать свою потребность в кадрах, мы подбираем соискателей из числа безработных, направляем на обучение. Работодатель в этом соглашении берет на себя обязательства сохранить это рабочее место на время обучения и после этого трудоустроить работника», — пояснил заместитель директора департамента по труду и социальной защите населения Костромской области Алексей Столяров.

На данный момент в регионе заключено более 200 подобных соглашений с работодателями. Продолжить адресное сотрудничество с предприятиями планируется в 2021 году.

Напомним, наиболее заметный рост безработицы в Костромской области был зафиксирован в апреле текущего года. По официальным данным в регионе имеется более 14 тысяч безработных и 8 тысяч вакансий. Самыми востребованными специальностями являются врачи, швеи, водители, инженеры, операторы котельных, учителя и фельдшеры.

Читайте ранее в этом сюжете: Костромской губернатор назвал искусственной тему безработицы