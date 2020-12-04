Архангельск, , 17:22 — REGNUM В Архангельске планируют создать центр комплексного обслуживания рыбопромысловых судов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Проект по созданию в Архангельске центра комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота собираются реализовать в рамках Арктического рыбопромышленного кластера, программа развития которого на период до 2025 года была утверждена правительством региона.

Проект предполагается реализовать с использованием инструментов государственно-частного партнерства на базе Маймаксанского грузового участка акционерного общества «Архангельский траловый флот».

Как отметил генеральный директор компании Алексей Заплатин, архангельские рыбаки первыми в рамках инвестиционных квот стали строить новые промысловые суда, первыми принимают их в эксплуатацию, и теперь встал вопрос с обслуживанием увеличивающегося флота.

«Необходимо развивать береговую инфраструктуру, — рассказал Алексей Заплатин. — У нас есть уникальный комплекс — Маймаксанский грузовой участок. Здесь изначально существовала база технического обслуживания, выполнялись все этапы — начиная от приемки судов и заканчивая комплексным обслуживанием и судоремонтом. В девяностых — двухтысячных годах часть мощностей была утрачена. Настало время возродить порт, вернуть компетенции, заняться судоремонтом на новом современном уровне».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее портовики региона заявили, что Архангельский морской порт не готов к интенсивному грузопотоку из-за состояния подъездных путей.