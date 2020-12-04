Архангельск, 4 декабря 2020, 17:22 — REGNUM В Архангельске планируют создать центр комплексного обслуживания рыбопромысловых судов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Проект по созданию в Архангельске центра комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота собираются реализовать в рамках Арктического рыбопромышленного кластера, программа развития которого на период до 2025 года была утверждена правительством региона.
Проект предполагается реализовать с использованием инструментов государственно-частного партнерства на базе Маймаксанского грузового участка акционерного общества «Архангельский траловый флот».
Как отметил генеральный директор компании Алексей Заплатин, архангельские рыбаки первыми в рамках инвестиционных квот стали строить новые промысловые суда, первыми принимают их в эксплуатацию, и теперь встал вопрос с обслуживанием увеличивающегося флота.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее портовики региона заявили, что Архангельский морской порт не готов к интенсивному грузопотоку из-за состояния подъездных путей.