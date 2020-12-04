Москва, , 17:18 — REGNUM Лидирующий поставщик минеральных удобрений на российский рынок — «ФосАгро» и агропромышленная лизинговая компания АО «Росагролизинг» объединили возможности своих клиентских онлайн сервисов, что позволит аграриям подобрать не только удобрения под свои сельхозугодья и возделываемые культуры, но и необходимую для внесения этих удобрений сельскохозяйственную технику.

К примеру, для удобства своих клиентов, компания «ФосАгро» реализовала проект «агрокалькулятор». Онлайн-торговая платформа ФосАгро заработала в конце 2019 года. На ней представлена информация о линейке минеральных удобрений, производимых компанией (химический состав, свойства, способы применения), можно получить полноценную рекомендацию по системе питания растений на основе введённых ими данных о составе почвы, выращиваемой культуре и планируемой урожайности на гектар; а главное, в несколько кликов отправить запрос на наличие и стоимость нужных удобрений.

В режиме онлайн фермер может ввести ряд параметров, касающихся особенности возделываемой земли и выращиваемой сельхоз продукции, и получить расчет — какие удобрения необходимо приобрести, в каких количествах и в какой период внести их в почву для получения максимального эффекта. Теперь же вместе с этой информацией, фермер получит рекомендации по использованию необходимой для внесения удобрений техники.

Функционал доступен в рамках онлайн-торговой платформы ФосАгро и в маркетплейсе Росагролизинга, который компания запустила в марте 2020 года.

«Возможность подбора сельхозтехники АО «Росагролизинг» — очередной шаг на пути создания полноценной цифровой экосистемы ФосАгро для российских аграриев. Мы стремимся к тому, чтобы фермер в режиме одного окна смог закупать удобрения, технику, семена, СЗР, получать финансовые услуги и даже выходить на продажу своей продукции. Это кратно увеличит эффективность АПК нашей страны, удешевит производство и гарантирует высокое качество продуктов питания», — подчеркнул заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ПАО «ФосАгро» Сергей Пронин.

«Росагролизинг стремится быть не просто лизинговой компанией, предоставляющей льготный инструмент финансирования, не имеющий аналогов на рынке, но и быть для своих клиентов помощником в развитии их бизнеса. Для этого компания постоянно совершенствует свои цифровые сервисы. Благодаря партнерству Росагролизинга с крупнейшим в нашей стране поставщиком удобрений на внутренний рынок — компанией «ФосАгро», у клиентов появилась возможность подбора удобрений вместе с техникой для внесения удобрений», — отметил первый заместитель генерального директора АО «Росагролизинг» Владимир Балтер.

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