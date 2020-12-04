Москва, , 17:16 — REGNUM То, что индекс продовольственных цен ФАО вырос в ноябре 2020 года до 105 пунктов, не должно стать поводом для паники, так как раньше этот показатель уже поднимался до высоких значений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 декабря заявил зампред «Партии Роста», собственник торговой марки «Млесна» Сергей Демин, комментируя соответствующую новость.

Молочные продукты в супермаркете Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Глобальный продовольственный рынок не мог не видоизмениться под воздействием кризиса, поэтому не стоит удивляться тому, что индекс продовольственных цен ФАО растет, — сказал Демин. — К примеру, в России производители той же «молочки» говорят о сокращении потребления их продукции на 10−12%. Это значит лишь одно — выручка у предприятий по переработке молока падает, издержки растут, а покрывать их можно лишь за счет увеличения цен, роста оборота, с целью покрытия убытков, ждать им сегодня не приходится».

Описанную ситуацию, как пояснил Демин, можно с легкостью спроецировать на мировые рынки, только в больших масштабах.

«Объемы производства в ведущих странах-изготовителях не достигли необходимого уровня, а спрос у стран-покупателей снизился, — сказал Демин. — Плюс очень остро продовольственный рынок реагирует на нефтяные цены. Мы уже привыкли к тому, что вслед за баррелем дорожает литр подсолнечного масла».

Но, как подчеркнул эксперт, паниковать по поводу роста индекса ФАО не нужно.

«В 2011—2012 годах он уже поднимался выше120 пунктов, но рыночные законы всегда позволяли достичь баланса, и с 2015 по 2019 годовой показатель держался на уровне около 95. Рекорды в данной оценке бьют растительные масла, которые всегда востребованы и входят в состав многих продуктов питания и ряда непродовольственных товаров. Это однозначно повлияет на цены для конечных потребителей. Думаю, что нам нужно готовиться оставлять в магазинах на 10% больше, чем в уходящем 2020 году», — подытожил Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов заявил, что наступающий 2021 год вызывает беспокойство, так как растет не только текущий индекс продовольственной инфляции, но и опережающие индексы цен на сельскохозяйственные товары сигнализируют о негативных прогнозах по урожайности.