Москва, , 17:12 — REGNUM В настоящее время в РФ не просматривается серьезных инфляционных рисков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

«Сейчас инфляцию сдерживает целый ряд факторов, — сказал он. — Во-первых, это отсутствие в период пандемии взрывного роста спроса на товары, особенно длительного пользования. Даже наоборот, спрос на большую часть товаров падает. Во-вторых, в дни локдауна резко снизился индекс деловой активности и не восстановился до сих пор. Снижение деловой активности — антиинфляционный фактор в экономике. В-третьих, падение реальных доходов населения: кто-то лишился работы в дни коронакризиса, у кого-то заметно упала заработная плата».

По словам экономиста, падение доходов населения уменьшает совокупный спрос на товары, что также замедляет инфляцию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин объяснил, будет ли инфляция выше прогнозов Центрального банка РФ.

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